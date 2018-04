Augsburg will Zeichen gegen illegalen Ticket-Handel setzen

Der FC Augsburg will im Kampf gegen überteuerte Weiterverkäufe von Tickets ein Zeichen setzen. Beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Bayern München werden nach Angaben des Fußball-Bundesligisten am Zaun der WWK ARENA an sieben unterschiedlichen Standorten Sammelboxen aufgestellt. In diese können die Fans ihr Ticket nach dem Spiel einwerfen, wenn sie mehr als den regulären Preis gezahlt haben. Der FCA werde überprüfen, auf welchem Weg die Karten zu den Käufern gekommen sind.

Die Tickets können anonym eingeworfen werden, die Fans müssten keine rechtlichen Konsequenzen fürchten. Besonders im Vorfeld dieser Partie seien zahlreiche Karten „zu zum Teil stark überhöhten Preisen auf verschiedenen nicht-autorisierten Ticketverkaufsplattformen zum Kauf angeboten“ worden. Die Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen beim FCA würden sowohl das öffentliche Angebot als auch den kommerziellen Ticketweiterverkauf untersagen.

