Augsburg will Rettung in Düsseldorf

Trainer Heiko Herrlich will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den Druck auf seine Spieler des FC Augsburg vor dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf nicht zusätzlich erhöhen. Den Schwaben reicht ein Unentschieden zur sicheren Rettung, bei einer hohen Niederlage könnte es danach m letzten Spieltag noch eng werden. „Das ist kein Endspiel“, sagte Herrlich jedich vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir haben es selbst in der Hand, das ist unser großer Vorteil.“ Der FCA hat in der Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf die Fortuna und ein um elf Treffer besseres Torverhältnis.

Der Coach warnte seine Schützlinge in Düsseldorf nur auf ein Remis aus zu sein. „Wenn man auswärts hinfährt mit dem Ziel, einen Punkt zu holen, dann wird das meistens nichts“, sagte er. Bei einer Niederlage würde eine Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen, wenn der FCA den Champions-League-Starter RB Leipzig empfängt und die Fortuna auswärts beim bereits geretteten 1. FC Union Berlin gastiert. Daran will Herrlich aber noch nicht denken, der Fokus liege einzig auf Düsseldorf. „Wir müssen an die 100 Prozent kommen, daran ändert sich nichts. Was danach ist, ist für uns im Prinzip nicht relevant.“

Zum Abschluss der Englischen Woche gebe es personell „zwei, drei Fragezeichen“, sagte der Coach, ohne Namen zu nennen. „Ich hoffe, dass die bis morgen ihr volles Okay geben.“ Sicher fehlen wird Verteidiger Tin Jedvaj wegen einer Gelbsperre.

