Augsburg will gegen Stuttgart in Bundesligatabelle klettern

Die Anzahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen gesunken. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt am Freitag 80,5. „Dies ist eine erfreuliche Tendenz. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht nachlässig werden“, schreibt Landrat Elmar Stegmann. Eine verlässliche Bewertung könne so kurz nach den Feiertagen ohnehin nicht erfolgen. „Es könnte sein, dass bedingt durch Urlaub in den Laboren und der Tatsache, dass weniger Menschen die Teststrecke aufgesucht haben, die Zahlen derzeit nicht die tatsächliche Situation widerspiegeln.