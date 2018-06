Augsburg will gegen Köln Schritt zum Klassenerhalt

- Der FC Augsburg kann heute gegen Köln den vorentscheidenden Schritt zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga machen. Nach zuletzt drei Siegen in Serie gehen die Schwaben selbstbewusst in die Partie gegen die Rheinländer, die sich ihrerseits schon am vergangenen Wochenende aller Abstiegssorgen entledigt hatten. Gewinnt Augsburg, kann die Rettung schon in den folgenden Tagen bei entsprechenden Ergebnissen der direkten Rivalen feststehen. Verzichten muss der FCA auf Kapitän Paul Verhaegh wegen eines Muskelfaserrisses. Den Gästen aus Köln fehlt Innenverteidiger Mergim Mavraj wegen muskulärer Probleme.

