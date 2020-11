Augsburg verschärft Corona-Vorschriften weiter

Die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Stadt Augsburg wird ab diesen Freitag ihre Schutzvorschriften weiter verschärfen. „Wir sind in Augsburg nach wie vor Hotspot“, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Dienstag. Inzwischen gehöre Bayern drittgrößte Stadt zwar deutschlandweit nicht mehr „zu den Top Ten“, in Bayern aber weiterhin, betonte sie.

Bereits seit Wochen gibt es in einigen Bereichen der 300 000 Einwohner großen Stadt eine Maskenpflicht. Künftig müssen Masken in der ganzen Stadt bereits vor Geschäften und auf Parkplätzen getragen werden. Außerdem wird die Zahl der Kunden pro Laden nochmals weiter beschränkt. Zudem werden bis auf die Lebensmittel-Wochenmärkte alle Märkte verboten.

Auch die Vorgaben für die Schulen sollen weiter verschärft werden. Außerschulische Bildungsangebote sind ab Freitag vorläufig in Augsburg komplett untersagt, dies gilt beispielsweise für Musik- und Fahrschulen.

Seit Oktober hat Augsburg mit weit überdurchschnittlichen Infektionszahlen zu kämpfen. Das Augsburger Gesundheitsamt hatte zuletzt 284 Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100 000 Einwohner registriert, der landesweite Durchschnittswert in Bayern lag bei 179.

Pressekonferenz Oberbürgermeisterin Weber

Neue Corona-Vorschriften in Augsburg