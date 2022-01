Augsburg: Unangemeldeter Corona-Protest weitgehend friedlich

Bis zu 2500 Menschen sind am Samstag in Augsburg zu einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Politik zusammengekommen. Die etwa zweistündige Versammlung sei weitgehend friedlich verlaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vereinzelt sei es am Samstagabend zu Auseinandersetzungen gekommen, als Teilnehmende versuchten, die Polizeiketten zu durchbrechen.

Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Beamter zu Boden gestoßen. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer bei ihm. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Gegen weitere Teilnehmende wird wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, weil sie die Versammlung bei den Behörden nicht angemeldet haben. Um wie viele Verfahren es sich handelt, konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht sagen.

Für Sonntag sind weitere Proteste gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt, unter anderem in München und Schweinfurt.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-642927/2

