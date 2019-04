Augsburg-Trainer Schmidt setzt auf Mentalität und Tatendrang

Der neue Trainer Martin Schmidt setzt bei seiner Mission Klassenerhalt beim FC Augsburg auf Emotionalität. Er wolle in der Truppe vor den letzten sechs Spielen der Fußball-Bundesliga „Motivation und Feuer entfachen“ und „neue Begeisterung reinbringen“, wie er am Mittwoch bei seiner Auftakt-Pressekonferenz sagte.

Er habe sich nach der Anfrage durch Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter schnell für das Engagement beim Tabellen-15. entschieden, berichtete Schmidt. „Wenn es passt, ist der Draht von Kopf zu Bauch sehr, sehr kurz“, erzählte er und charakterisierte sich selbst als draufgängerisch. „Der Tatendrang war groß“, sagte er zwei Tage vor seinem 52. Geburtstag.

Der frühere Mainzer und Wolfsburger Trainer aus der Schweiz war am Dienstag als Nachfolger des freigestellten Manuel Baum verpflichtet worden. Sein erstes Pflichtspiel steht am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) mit dem Gastauftritt bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt an. Am Mittwochvormittag leitete er sein erstes Training beim FCA.

„Wir haben nicht viel Zeit“, erkannte Schmidt und will deshalb auf aufwendig einzustudierende neue Systeme verzichten und auf bereits bewährte Taktiken zurückgreifen. Generell wolle er „hochintensiven, leidenschaftlichen, schnörkellosen Fußball“, kündigte Schmidt an und entsprach damit der langjährigen Augsburger Philosophie.

