Augsburg startet mit Gouweleeuw: Hoffenheim mit zwei Neuen

Der FC Augsburg kann mit Kapitän Jeffrey Gouweleeuw in seine elfte Bundesliga-Saison starten. Der Innenverteidiger steht am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach Adduktorenbeschwerden und einer Pause im DFB-Pokal in der Startelf des FCA. Auch der Schweizer EM-Teilnehmer Ruben Vargas beginnt nach einer verbüßten Rotsperre bei den Gastgebern. Einziger Neuzugang in der Augsburger Anfangsformation ist U21-Europameister Niklas Dorsch. Der zu Wochenbeginn von Hertha BSC ausgeliehene Mittelfeldspieler Arne Maier sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

Bei den Hoffenheimern bietet Trainer Sebastian Hoeneß am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga zwei Neuzugänge auf. In der Abwehrreihe steht der von Aufsteiger Greuther Fürth verpflichtete Außenverteidiger David Raum. Im Mittelfeld beginnt Angelo Stiller, der von der zweiten Mannschaft des FC Bayern kam. Die Hoffenheimer Offensive wird von Stürmer Andrej Kramarić angeführt.

