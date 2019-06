Augsburg neu mit Schweizer Vargas und Hannoveraner Bazee

Der Kader von Fußball-Bundesligist FC Augsburg nimmt Konturen an. Der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison hat sich am Dienstag mit dem Schweizer U21-Nationalspieler Ruben Vargas und Noah Sarenren Bazee von Hannover 96 verstärkt. Beide Spieler unterschrieben Verträge bis 2024. Über die Ablösemodalitäten wurde in beiden Fällen Stillschweigen vereinbart.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Vargas kommt vom FC Luzern. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm acht Tore und acht Vorlagen in 31 Spielen in der ersten Schweizer Liga. Er wurde dreimal in der Schweizer U21-Nationalmannschaft eingesetzt. Vargas besitzt sowohl die Schweizer als auch die Staatsbürgerschaft der Dominikanischen Republik.

Der bisherige Hannoveraner Sarenren Bazee gilt ebenfalls als hoffnungsvolles Talent. Der 22-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die nigerianische Staatsbürgerschaft und kam bislang auf 15 Einsätze in der Bundesliga.

Augsburgs Trainer Martin Schmidt erwartet am 28. Juni die Mannschaft zum nicht-öffentlichen Trainingsauftakt.

