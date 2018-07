Augsburg mit 1:1 im Test in Trainingslager

Der FC Augsburg hat kurz vor Ende eines intensiven Trainingslagers einen Sieg im erstes Testspiel der Sommerpause verpasst. Der Fußball-Bundesligist kam am Sonntag gegen den SC Austria Lustenau aus der zweiten österreichischen Liga zu einem 1:1 (0:1). In Mals in Südtirol rettete Stürmer Sergio Cordova mit seinem Tor in der 54. Minute dem Team von Trainer Manuel Baum das Remis. Danach hatte der FCA Glück, als die Österreicher einen Elfmeter verschossen. „Unserem Spiel merkt man die Trainingsbelastung an“, sagte Manager Stefan Reuter.

Die Fuggerstädter bereiteten sich seit dem Ende des Urlaubs am Montag im Vinschgau auf die Saison vor. Coach Baum setzte dabei intensive Einheiten an. Überschattet wurde das Camp vom Fernbleiben des Offensivakteurs Caiuby, der seinen Heimaturlaub in Brasilien eigenmächtig verlängert hatte. Die sportliche Leitung des FCA um Geschäftsführer Reuter will mit dem 29-Jährigen nach dessen Rückkehr sprechen, ehe über Konsequenzen entschieden werde.

Derweil teilte Baum mit, dass Daniel Baier wie schon im Vorjahr Kapitän bleiben solle. „Das wird sich nichts ändern. Ich habe das Gefühl, dass Daniel Baier richtig Bock auf die kommende Saison hat“, wurde der Coach von der „Augsburger Allgemeinen“ zitiert.

Kader FC Augsburg

Alle News FC Augsburg