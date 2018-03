Augsburg gewarnt vor Bremen: Wechsel „nicht zwingend“ nötig

Der FC Augsburg geht gewarnt in das Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen. Trainer Manuel Baum lobte die seit drei Spielen ungeschlagenen Norddeutschen als „richtig gute Mannschaft“, die in der Tabelle eigentlich „in den vorderen Bereich des Mittelfelds“ gehöre. „Das wird ein heißer Kampf“, prognostizierte er vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr). Mit einem Sieg nach zuletzt zwei Heimniederlagen will der FCA den Anschluss an die internationalen Plätze herstellen. Bei einer Niederlage würde Werder im Klassement bis auf zwei Punkte an die Schwaben heranrücken.

Angeführt von Offensivakteur Max Kruse sei Bremen sehr gefährlich, sagte Baum. „Sie spielen eine richtig gute Rückrunde und sind mit dem Ball extrem flexibel.“ Zudem agiere das Team von Trainer Florian Kohfeldt „auch gegen den Ball aggressiv. Man sieht, dass sie sehr eingespielt und selbstbewusst sind“, lobte der FCA-Coach.

Personell können die Augsburger wohl auf das Team zurückgreifen, das jüngst beim 3:1 in Hannover überzeugt hatte. „Man muss nicht zwingend wechseln“, sagte Baum. „Wir schauen uns den Gegner und die Trainingswoche an. Kann sein, dass wir etwas wechseln, aber das müssen wir nicht.“ Die Anfang der Woche noch angeschlagenen Philipp Max und Martin Hinteregger trainierten am Donnerstag wieder mit.

