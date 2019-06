Augsburg bezieht Trainingslager in Tirol

Der FC Augsburg bezieht in dieser Sommerpause ein Trainingslager in Österreich. Vom 21. bis 28. Juli bereitet sich der Fußball-Bundesligist mit Trainer Martin Schmidt in Bad Häring in Tirol auf die Saison vor, wie er am Freitag bekanntgab. Der Urlaub für die Spieler endet am 28. Juni. Dann ist eine erste - nicht öffentliche - Trainingseinheit angesetzt. Wann die Schwaben erstmals vor Fans auftreten, ist noch offen.

Am 9. Juli (18.00 Uhr) wurde ein Testspiel gegen den Landesligisten FC Gundelfingen vereinbart. Die Pflichtspielsaison beginnt am zweiten August-Wochenende im DFB-Pokal und eine Woche danach in der Liga.

