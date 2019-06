Augsburg bekräftigt Transfer-Wunsch bei Kobel

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg kämpft weiter um eine dauerhafte Verpflichtung von Torhüter Gregor Kobel. Der 21 Jahre alte Schweizer war in der abgelaufenen Saison von 1899 Hoffenheim ausgeliehen. „Wir versuchen alles, ihn nach Augsburg zu holen. Wir sehen in ihm die Qualität und das Entwicklungspotenzial. Wir trauen Gregor zu, eine stabile Größe in der Liga zu werden“, sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter der „Bild“ (Dienstag). Für Augsburg spricht, dass der Eidgenosse einen Stammplatz sicher hätte.

Kobel war im Winter zu den Schwaben gekommen und hatte sich als dritter Torhüter nach Fabian Giefer und Andreas Luthe als Nummer eins etabliert. Im Gegensatz zu seinen zwei Teamkollegen unterliefen ihm keine gröberen Patzer, in der entscheidenden Phase im Abstiegskampf hielt er den Klassenerhalt fest.

"Bild"-Bericht

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg