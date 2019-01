Augsburg achtet ab Februar auf geschlechtergerechte Sprache

In ihren Schreiben, Veröffentlichungen und Dokumenten will die Augsburger Stadtverwaltung in Zukunft eine geschlechtersensible Sprache nutzen. Eine entsprechende Geschäftsanweisung werde voraussichtlich im Februar in Kraft treten, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. In der Anweisung heißt es, dass in allen dienstlichen Schreiben auf eine sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu achten sei. Unter anderem soll das Wort „Elternberatung“ und nicht „Mütterberatung“ verwendet werden. Zuvor hatte der „Münchner Merkur“ (Donnerstag) darüber berichtet.

Augsburg bekenne sich zur Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern, schreibt Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) in einer internen Arbeitshilfe, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Ein Mittel dazu ist - neben vielen anderen - ein geschlechtersensibler Sprachgebrauch, der Frauen und Männer gleichermaßen benennt“, so der Rathauschef an seine Mitarbeiter.