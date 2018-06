Augenärzte kämpfen gegen Grünen Star

Forscher arbeiten an einer neuen Methode zur möglichst frühen Erkennung des Grünen Stars. Denn schnelles Bemerken ist bei der Augenerkrankung das Wichtigste, wie der Präsident des Internationalen Augenchirurgen-Kongresses, Armin Scharrer, sagte. Wenn beim sogenannten Glaukom das erste Symptom auftritt und der Patient etwa auf einem Auge schlechter sieht, sei die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten. „Dann hat der Sehnerv bereits einen manifesten Schaden, und auch mit Behandlung kann das nicht mehr rückgängig gemacht werden.“ Von diesem Donnerstag (11. Mai) an treffen sich in Nürnberg etwa 6000 Augenspezialisten, um über verschiedene Augenerkrankungen und neue Behandlungen zu sprechen.

