Aufzugsschacht fängt Feuer: Brand in Realschule Marktredwitz

In einem Aufzugsschacht einer Realschule in Oberfranken hat es gebrannt. Es gebe keine Verletzten, teilte die Polizei am Freitag mit. Wegen der Pfingstferien findet derzeit kein Schulbetrieb statt. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen bei Schweißarbeiten in der Fichtelgebirgsrealschule in Marktredwitz ausgebrochen. Die Flammen hätten nicht auf das restliche Schulgebäude übergegriffen. Rund 120 Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz. Die Behörden gingen von einem Schaden von mindestens 50 000 Euro aus.