Aufzug stürzt in die Tiefe: Zwei Menschen verletzt

Beim Absturz eines Fahrstuhls in einem Würzburger Wohnhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Bei den beiden Verletzten handelte es sich um Monteure, die am Mittwochabend auf dem Aufzug gearbeitet hatten, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sei der Fahrstuhl zwei Etagen - etwa acht Meter - in die Tiefe gefallen. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten. Außerdem wurde ein abgerissenes Kabel vom Strom abgeschaltet. Die Monteure wurden in ein Krankenhaus gebracht.