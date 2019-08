Auftakt zum Gäubodenvolksfest mit Trachtenumzug

Ausnahmezustand in Straubing: Mit dem traditionellen Trachtenumzug hat am Freitag das Gäubodenvolksfest begonnen. Festwirte, Musikgruppen und Vereine zogen unter weiß-blauem Himmel durch die Innenstadt zum Festplatz. Dabei warfen sie Kindern Bonbons zu und manch Erwachsener ergatterte einen Becher mit Festbier. Wie jedes Jahr säumten Tausende Zuschauer die Straßen. Viele von ihnen kamen in Dirndl oder Lederhose und folgten den prachtvoll geschmückten Kutschen zum Festplatz.

Das Gäubodenvolksfest - Straubings fünfte Jahreszeit - dauert bis zum 19. August. Die Veranstalter rechnen mit 1,4 Millionen Besuchern in der 48 000-Einwohner-Stadt. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag (10. August) statt. Als Festredner wird der Europaabgeordnete Manfred Weber (CSU) erwartet.

Neben einem Vergnügungspark gibt es auf dem Gäubodenvolksfest sieben Bierzelte mit 27 000 Sitzplätzen. Die Maß Bier kostet zwischen 9,70 und 9,75 Euro - 30 Cent mehr als im Vorjahr. Ein Nostalgiebereich bietet historische Fahrgeschäfte und ein Festzelt mit Blasmusik. Parallel findet die Ostbayernschau statt. Auf der Verbrauchermesse präsentieren sich vom 10. bis zum 18. August mehr als 750 Aussteller.

