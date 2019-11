Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf ausverkauft

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ist rund anderthalb Monate vor dem Wettkampf bereits ausverkauft. Mehr als 25 000 Zuschauer werden beim traditionellen Tournee-Start an der Schattenbergschanze am 29. Dezember erwartet, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Für die Qualifikation am Vortrag gibt es dagegen noch Karten. Nach dem Springen in Oberstdorf geht es für Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler und seine Konkurrenten in Garmisch-Partenkirchen (31.12./01.01.) und Innsbruck (03.01./04.01.) weiter. Der Tournee-Abschluss erfolgt wie jedes Jahr in Bischofshofen (05.01./06.01.).

Informationen zum Tournee-Auftakt

Neuigkeiten zur Vierschanzentournee