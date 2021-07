Aufsteiger Fürth verlängert mit Sturmtalent Leweling

Die SpVgg Greuther Fürth hat Sturmtalent Jamie Leweling länger an sich gebunden. Der im Verein ausgebildete Angreifer (20) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2024. Das gab der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt.

„Jamie besitzt sehr großes Potential und wir wollen das gemeinsam mit ihm zur Entfaltung bringen“, sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Trotz seines Alters bringt es Leweling bereits auf 50 Pflichtspiele für Fürth in der 2. Liga und im DFB-Pokal. „Jamie hat diese besonderen Momente in Eins-gegen-Eins-Situationen, die man heute nicht mehr so oft bei Spielern sieht“, lobte Chefcoach Stefan Leitl.

