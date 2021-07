Aufsteiger Fürth in Trainingslager in Österreich gestartet

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Sommer-Trainingslager in Österreich begonnen. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga bestritt am Sonntag in Bramberg am Wildkogel die erste Einheit. Am Fuße der Alpengipfel Großvenediger und Großglockner konnte Trainer Stefan Leitl zum Auftakt 24 Spieler begrüßen - der vierte Torwart der Franken soll das Team aber noch komplettieren.

Die Fürther bereiten sich bis nächsten Samstag im Salzburger Land vor. Die Anreise hatte die Mannschaft zu einem Testspiel beim FC Ingolstadt genutzt, das am Samstag 1:1 ausging. „Mir hat schon vieles sehr gut gefallen“, sagte Leitl danach. Am nächsten Samstag steht das nächste Testspiel in Rottach-Egern am Tegernsee gegen den künftigen Bundesliga-Rivalen TSG 1899 Hoffenheim an.

