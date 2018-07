Aufsteiger 1. FC Nürnberg startet Saisonvorbereitung

Von Deutsche Presse-Agentur

Das baden-württembergsche Innenministerium will mehr Frauen in Führungspositionen bei der Polizei bringen. Da sei noch Luft nach oben, sagte Ressortchef Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag bei der Ernennung von Caren Denner als neue Polizeipräsidentin von Karlsruhe. Die Juristin sei die erste Frau, die seit der Polizeireform im Jahr 2014 an der Spitze eines Präsidiums im Südwesten stehe. Dies sei ein Signal an die Frauen innerhalb der Polizei, sich gezielt um Führungspositionen zu bemühen, sagte Strobl in Stuttgart.