Aufräumen nach Güterzug-Unfall geht weiter

Nach dem Unfall eines Güterzugs in München gehen die Aufräumarbeiten am Gleis weiter. Die Bahnstrecke soll am Güterbahnhof im Stadtteil Riem bis mindestens Dienstagabend unterbrochen bleiben. Inwieweit am Mittwoch zumindest eingeschränkt wieder Züge durchgehend zwischen München und Mühldorf und auf der S-Bahn-Linie 2 fahren könnten, sei noch unklar, teilte die Bahn am Montag mit.

In der Nacht zum Samstag war an der Strecke ein mit mehreren Containern und Aufliegern beladener Güterzug entgleist. Nach Angaben der Bahn wurde dabei insbesondere der Oberbau des Gleises stark beschädigt. Zwischen Feldkirchen und Riem müssen demnach zahlreiche Schwellen, mehrere Hundert Meter Schienen und etwa ein Dutzend Weichen erneuert werden. Auch ein Oberleitungsmast samt Fundament wurde durch die entgleisten Waggons zerstört.

Inzwischen wurden die Lok und die beiden entgleisten Wagen mit einem Kran wieder auf die Schienen gehoben. Wann sie abtransportiert werden, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache für den Unfall war nach Angaben der Bundespolizei vom Montag zunächst weiter unklar.

Pressemitteilung Bahn