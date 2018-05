Aufräumarbeiten nach Bahnunglück in Aichach abgeschlossen

Nach dem Bahnunglück von Aichach bei Augsburg sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Die Sperrung der Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg ist aufgehoben und die Züge rollen bereits wieder, wie die Deutsche Bahn am Mittwochmorgen mitteilte. Die Pendler müssen nun nicht weiter auf den Ersatzverkehr mit Bussen ausweichen.

Am Montagabend war es in unmittelbarer Nähe zum Aichacher Bahnhof zu dem Unfall gekommen, an dessen Folgen zwei Menschen ihr Leben verloren. Ein Zug der Bayerischen Regiobahn war mit einem stehenden Güterzug kollidiert. Der 37 Jahre alte Lokführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben, 14 Fahrgäste wurden verletzt.