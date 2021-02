Aufklärung des Bamberger Finanzskandals dauert an

Am ersten schönen Frühlingswochenende hat es die Menschen in Scharen ins Freie gezogen. In Bad Buchau aber nahm die Situation am Sonntagnachmittag überhand: Die Parkplätze waren überfüllt, auf dem Marktplatz und am Federseesteg drängten sich Ausflügler und Passanten – teilweise ohne Masken und ohne auf die erforderlichen Abstände zu achten.

Die Schlangen an den beiden Eiscafés reichen bis zu 100 Meter weit und auch Deftiges zum Mitnehmen scheint sehr beliebt zu sein;