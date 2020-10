Aufgaben im Haushalt bei Neureuthers klar verteilt

Die Aufgabenverteilung im Haushalt der ehemaligen Profisportler Felix und Miriam Neureuther ist klar geregelt. „Er wollte mal Spaghetti machen und hat die Nudeln nur einfach so in den Topf gesteckt, ohne Wasser. Das war der Moment, wo ich mir gedacht hab: Okay, kochen ist definitiv meine Rolle“, sagte die ehemalige Biathletin und Langläuferin Miriam Neureuther in einem am Montagabend bei Bild.de veröffentlichten Interview. „Meine Rolle ist ganz klar Haushalt, kochen, putzen und waschen. Das ist nicht so Felix' Stärke“, erzählte die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder.

„Ich bin mein ganzes Leben lang in Hotels unterwegs gewesen und hab' mich nie darum kümmern müssen, ums Kochen“, sagte ihr Mann. „Ich würd's gerne, ich helfe auch ab und zu mit. Sachen schneiden, das kann ich“, sagte der ehemalige Skirennfahrer. „Aber die Miri ist so eine gute Köchin, da überlasse ich ihr gerne das Feld und bin dann der Nutznießer davon.“

Interview bei Bild.de