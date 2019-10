Auf Zugspitze: Ministerpräsidenten starten Jahreskonferenz

Richtige Geburtstagsstimmung herrscht bei den Kindern des katholischen Kindergartens St. Elisabeth am Wenzelstein. Mädchen und Jungen singen Geburtstagslieder vor sich her und freuen sich mächtig auf die Geburtstagstorte, die es bei der Feier am kommenden Sonntag geben wird. Wer da seinen Geburtstag feiert, wissen sie auch: „Der Kindergarten.“

50 Jahre wird der Kindergarten alt. Als erster katholischer Kindergarten in Ehingen und als erster Kindergarten am Wenzelstein wurde er 1968 mit drei Gruppen eröffnet.