Auf der Zielgeraden: Schnüren CSU und Freie Wähler ihre Koalition in Rekordzeit?

Dass man denen in Berlin zeigen wolle, wie effektive Koalitionsbildungen aussehen, haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Vorsitzende der Freien Wähler (FW) Hubert Aiwanger wiederholt klargestellt. Jetzt wollen sie liefern: In Rekordzeit und noch deutlich vor Ende der von der bayerischen Verfassung vorgeschriebenen engen Frist soll das Regierungsbündnis zwischen CSU und FW bereits an diesem Wochenende fertig verhandelt und am Montag unterschrieben werden.

Am Montag tritt der neu gewählte bayerische Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ursprünglich sollte eine Woche später der neue Ministerpräsident gewählt werden. Das wäre der nach der Verfassung spätestmögliche Termin dafür gewesen. Doch nun soll diese Wahl bereits am kommenden Dienstag über die Bühne gehen - ein Signal der Koalitionäre für Effizienz, Stabilität und Entschlusskraft.

Bayern bleibt eben anders

Koalitionsverhandlungen in gerade mal zwei Wochen, während es in Berlin eine halbjährige Hängepartie gab: Das zeigt, dass die Uhren in Bayern doch immer noch etwas anders gehen. Die CSU hatte es auch freilich viel einfacher als die Merkel-CDU, ein regierungsfähiges Bündnis zusammen zu stellen. Die Freien Wähler hatten der CSU ja schon lange vor der Wahl „hier“ zugerufen.

Ideologische Gegensätze trennen CSU und FW auch nicht. Die FW sind weder grüner noch sozialer noch christlicher als die CSU, ja zuweilen gar das Gegenteil davon. So etwas wie ein weltanschaulicher Kompass ist schwer auszumachen.

Für den alten und mutmaßlichen neuen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) machte das vieles einfacher. Inhaltlich, so hört man, ist man in den gut abgeschirmten Koalitionsverhandlungen kaum aneinander geraten. Wenn es nun in der Endphase um die Aufteilung der Macht geht, könnte es etwas schwieriger werden. .

Am Tag nach nach der Landtagswahl hatte sich Aiwanger recht weit aus dem Fenster gelehnt, für seine Partei drei gewichtige oder fünf normale Ministerien gefordert und dies mit dem guten FW-Wahlergebnis (12,6 Prozent) gegenüber der geschwächten CSU (37,2 Prozent) begründet. Aiwanger wird sich wohl mit einer etwas geringeren Ausbeute begnügen müssen.

Gerüchteweise will die CSU dem kleineren Partner drei Ministerposten zugestehen, aber keineswegs im Range von so genannten „klassischen“ Ressorts. Auf das Innenministerium und dessen Chef Joachim Herrmann will die CSU ebenso wenig verzichten wie auf das Finanzressort (Minister: Albert Füracker).

Relativ schmerzfrei kann die CSU das Bau- und Verkehrsministerium dem Koalitionspartner überlassen, denn dessen bisherige Chefin Ilse Aigner wird am Montag zur Landtagspräsidentin gewählt werden. Als gefährdete Kabinettsmitglieder gelten Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer und Wissenschaftsministerin Marion Kiechle, aber auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber könnte es treffen. Das aber könnte für den alten und neue Ministerpräsidenten Markus Söder bedeuten, dass in seinem Kabinett sehr wenige Frauen sitzen.

TV-Richter wird nicht Minister

Die drei Ressorts Bau und Verkehr, Wissenschaft und Wirtschaft könnten gut mit den FW-Politikern Aiwanger, Michael Piazolo (Wissenschaft) und Thorsten Glauber (Wirtschaft) zusammenpassen. Der ehemalige Fernsehrichter Alexander Hold soll auf FW-Vorschlag einer der Vizepräsidenten des bayerischen Landtags werden. Die Fraktion nominierte den Juristen aus Kempten am Freitag als ihren Kandidaten für die Wahl am Montag. Hold scheidet damit als Minister-Kandidat ziemlich sicher aus. Wie zu hören ist, hatte die CSU am Justizressort und am bisherigen Minister Winfried Bausback festgehalten. Die FW könnten nun das Problem haben, dass kein Politiker aus Franken für sie im Kabinett Söder II sitzt.

Unüberwindlich sind diese Probleme nicht. Die neue bayerische Staatsregierung dürfte im Laufe der kommenden Woche stehen.