Auf der Spur von Schneewittchen im Wald verirrt

Auf den Spuren von Schneewittchen haben sich zwei Frauen im Spessartwald verirrt und festgefahren. „Sie waren so tief im Wald, dass am Ende nur noch ein Bulldog ihr Auto aus dem Schlamm ziehen konnte“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Marktheidenfeld am Montag. Eigentlich seien die beiden auf dem Weg nach Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gewesen, weil dort das historische Vorbild für die Märchenfigur Schneewittchen gelebt haben soll, sagte er.

Nach Verlassen der Autobahn am Sonntagnachmittag versagte aber offenbar das Navigationsgerät. „Das Navi führte sie immer tiefer in den Wald, die beiden Frauen haben das strickt befolgt. Irgendwann waren sie nur noch auf einem Matschweg“, sagte der Sprecher. Dort versank das Auto bis zum Bodenblech im Schlamm. In ihrer Not riefen sie die Polizei, die wiederum Landwirte um Hilfe bat. „Ein Abschleppdienst wäre dort gar nicht mehr hingekommen“, sagte der Polizeisprecher über die Rettungsaktion mit dem Traktor.

Schneewittchenstadt Lohr am Main