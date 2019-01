Auf Bayerns Straßen: Viele Blechschäden, aber kaum Verletzte

Auf den Straßen in Bayern ist es in der Nacht zu Samstag zu keinen schlimmen Verkehrsunfällen gekommen - der Schneefall hat zunächst überall nachgelassen. Die Polizeistationen in Schwaben, Niederbayern und Oberbayern berichteten zwar am Morgen von Unfällen wegen glatter Straßen, meistens sei es aber bei Sachschäden geblieben. So meldet die Polizei in Niederbayern von Freitag 20 Uhr bis Samstag 6 Uhr 22 Unfälle mit fünf Leichtverletzten, die Einsatzzentrale im nördlichen Oberbayern zählte 140 Unfälle zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 4.30 Uhr. Hier haben sich 20 Menschen leicht verletzt. Für das südliche Oberbayern konnte die Polizei keine genauen Unfallzahlen nennen, die Nacht sei aber auch hier ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher. Gleiches berichtet die Polizei in Oberfranken, wo am Freitagnachmittag noch zahlreiche wetterbedingte Unfälle geschehen sind.