Audi will bis 2025 FC-Bayern-Partner bleiben

Audi will Sponsor und Anteilseigner des FC Bayern München bleiben. „Wir werden den Vertrag bis 2025 aussitzen“, sagte der Audi-Vorstandschef Bram Schot am Donnerstag in Ingolstadt.

FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß und BMW hatten am vergangenen Wochenende bestätigt, dass sie „eine Vereinbarung für die Zukunft geschlossen“ haben. Audi ist seit 2010 mit 8,3 Prozent an der FC Bayern München AG beteiligt. Der Sponsorenvertrag des FC Bayern mit Audi läuft noch bis 2025. Schot sagte, der Fußballverein passe „perfekt zur Marke Audi“, die Zusammenarbeit mache richtig Spaß.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern

Meldung "manager magazin" - ganzer Bericht kostenpflichtig

FC Bayern München AG