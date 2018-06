Audi bereitet alle neuen Modelle für Plug-in-Hybridantrieb vor

Audi setzt in Zukunft verstärkt auf den Plug-in-Hybridantrieb. „Alle neuen Modelle der nächsten Jahre werden wir für diese Technologie vorbereiten“, sagte Heinz Hollerweger, Leiter der Gesamtfahrzeugentwicklung, dem dpa-Themendienst. „Welche Fahrzeuge dann aber auch so ausgeliefert werden, müssen wir anhand der jeweiligen Marktlage entscheiden.“ Für die VW-Tochter gilt die Kombination aus Verbrenner und E-Maschine mit der Möglichkeit, längere Distanzen rein elektrisch zurückzulegen, als aussichtsreicher Weg in die Elektrifizierung des Antriebs. „So muss sich der Kunde am wenigsten umstellen und keine Abstriche hinnehmen“, sagte Hollerweger.

Erster Plug-in-Hybrid von Audi soll im zweiten Halbjahr 2014 der A3 e-tron werden. Wenig später wird die neue Antriebstechnik laut Hollerweger auch im modularen Längsbaukasten Einzug halten, aus dem Fahrzeuge wie der nächste A4 und die neue Generation des A6 entstehen. Außerdem gelten Plug-in-Hybrid-Varianten der Geländewagen von Audi wie dem Q5 und Q7 als sehr wahrscheinlich.