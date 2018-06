Auch Silbergewinner Macek wechselt in NHL nach Las Vegas

Eishockey-Profi Brooks Macek hat als dritter deutscher Olympia-Silbermedaillengewinner den Sprung in die NHL geschafft. Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt vom deutschen Meister EHC Red Bull München in die nordamerikanische Eliteliga zu Vizemeister Vegas Golden Knights, wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte.

Zuvor hatten schon Maceks Nationalmannschafts- und Vereinskollege Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) sowie der Nürnberger Yasin Ehliz (Calgary Flames) Verträge in der besten Liga der Welt unterschrieben.

„Diese Chance musste ich einfach ergreifen. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung in Las Vegas“, sagte der Deutsch-Kanadier. Das erst 2017 gegründete Team aus der Glücksspielstadt hatte jüngst in seiner Premierensaison das Finale um den Stanley Cup erreicht.

Macek wurde mit München zuletzt zweimal deutscher Meister und feierte im Februar in der deutschen Nationalmannschaft mit der Silbermedaille bei den Winterspielen in Pyeongchang seinen größten Erfolg.

„Brooks war in den vergangenen beiden Jahren einer der Top-Spieler der DEL und hatte großen Anteil an unseren Erfolgen“, sagte Münchens Trainer Don Jackson. „Er hat es verdient, sein Können in der NHL zu zeigen. Wir sind stolz auf ihn.“

