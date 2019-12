Auch Klinikum Fürth wurde Opfer von Trojaner Emotet

Wer in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen oder im Bodenseekreis den Polizeinotruf 110 wählt, kommt seit Kurzem nicht mehr in Konstanz, sondern in Ravensburg raus: Unter dem Dach des neuen Polizeipräsidiums in der Gartenstraße, das zum 1. Januar offiziell seine Arbeit aufnimmt, sitzen fünf Polizisten – jeder hat ein Telefon und vier Bildschirme vor sich auf dem Tisch.

Von hier aus werden Streifenwagen zum Beispiel an die Tatorte von Schlägereien, Einbrüchen oder zu Verkehrsunfällen geschickt – es wird Hilfe koordiniert für alle ...