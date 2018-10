Auch Airbus von Brand in Ingolstadt betroffen

Von dem Großbrand in einem Lager des Deutschen Museums ist auch die Defense- und die Space-Sparte von Airbus betroffen. Der Flugzeughersteller sei Teilmieter der Halle gewesen, sagte ein Sprecher am Freitag. Wie viele und welche Teile dort gelagert worden seien, blieb zunächst offen. Zuvor hatte der „Donaukurier“ von 23 000 Teilen berichtet. Es werde nun sichergestellt, dass die Produktion im Wartungsgeschäft trotz des Brands kontinuierlich weiterlaufe, hieß es bei Airbus lediglich. Es gebe noch weitere Lager, in denen die dafür notwendigen Teile untergebracht seien.

Das Großfeuer war vor einer Woche nach einer Verpuffung in der Halle ausgebrochen. Die Ursache wird derzeit ermittelt. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Das Münchner Museum, das zu den größten Technikmuseen der Welt gehört, hatte rund 8000 Ausstellungsstücke dorthin ausgelagert. Zunächst ging das Museum von einem gesicherten materiellen Schaden mindestens im zweistelligen Millionenbereich aus. Später relativierte das Museum diese erste Einschätzung.