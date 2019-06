„Außergewöhnlich“: Temperaturen schon mittags über 30 Grad

Dieser Sonntag könnte einer der heißesten Tage des Jahres werden: Schon zur Mittagszeit hat der Deutsche Wetterdienst in weiten Teilen Bayerns Temperaturen über 30 Grad gemessen. Für den späten Nachmittag und den frühen Abend erwarteten die Meteorologen die Höchstwerte für den Tag. Einem Sprecher zufolge werden vereinzelt Temperaturen jenseits der 35 Grad erreicht. Es sei „außergewöhnlich“, weil Ende Juni noch nie so hohe Werte gemessen worden seien. Unter anderem werde in Bamberg vermutlich der bisherige Juni-Rekord vom 6. Juni 2014 (35,5 Grad) gebrochen: In der Stadt werden im Laufe des Tages 36 Grad erwartet. Vor allem für ältere Menschen sei die Hitze ein gesundheitliches Risiko.