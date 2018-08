Außenseiter Schweinfurt will gegen Schalke überraschen

Als erster bayerischer Verein steigt der 1. FC Schweinfurt in die Auftaktrunde des DFB-Pokals ein. Der Viertligist will Vizemeister FC Schalke 04 am Freitag (20.45 Uhr) zuhause einen großen Kampf bieten. „Wir werden alles daran setzen, unser Bestes geben und alles reinhauen“, sagte Vereinspräsident Markus Wolf. In der vergangenen Saison konnten die Schweinfurter im DFB-Pokal überraschen. Die Unterfranken bezwangen in der ersten Runde den Zweitligisten SV Sandhausen, ehe gegen den späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt Endstation war. Trainer Timo Wenzel traut seinen Schweinfurtern zu, Schalke zumindest ärgern zu können.

