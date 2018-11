Außenbandanriss: Föhrenbach fällt bei Regensburg lange aus

Der SSV Jahn Regensburg muss in den nächsten Wochen auf Jonas Föhrenbach verzichten. Der Abwehrspieler erlitt beim 3:2 am Sonntag in Magdeburg bei einem Zweikampf einen Außenbandanriss, wie eine spätere Untersuchung ergab. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Die Verletzung werde ohne Operation behandelt. Der 22 Jahre alte Stammspieler in der Verteidigung werde „für längere Zeit fehlen“, hieß es. Der gebürtige Freiburger hatte 11 von 13 Ligaspielen von Beginn an bestritten und den Oberpfälzern dabei zum Sprung auf Tabellenplatz sieben verholfen.

