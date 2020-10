Atommüll und Nationalpark: Söder will mit Tschechien reden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will mit Tschechiens Regierungschef Andrej Babis über die Atomendlagersuche sowie einen grenzübergreifenden Nationalpark sprechen. „Das ist eines der Top-Themen und deswegen sollten wir in der ganzen Region und auch auf tschechischer Seite die Frage diskutieren: ist das der richtige Platz für ein Endlager“, sagte der CSU-Chef am Mittwoch bei seinem Besuch im niederbayerischen Neuschönau anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Nationalparks Bayerischer Wald.

Die Debatte über geeignete Standorte für Atomendlager müsse natürlich überall in Europa geführt werden, sagte Söder. Er halte es aber für klüger, im Grenzgebiet von Bayern und Tschechien statt Atomendlagern einen der größten Waldnationalparks in ganz Europa zu schaffen. Söder betonte, Bayern sei beim grenzübergreifenden Nationalparkausbau „ehrlich gesagt auch bereit, finanziell mitzuhelfen“, Investition an der Grenze mit den Tschechen voran zu bringen.