Atlético Madrid gelingt vor Bayern-Spiel 1:0 in Valencia

Müll und Verschmutzungen an der Packstation im Primtalcenter sind oft ein Ärgernis. Doch die Post hat das Problem erkannt. Es soll noch mehr Veränderungen geben.

Nicht erst seit Corona, aber doch auch verstärkt durch Corona, nimmt die Zahl der versendeten Pakete laut DHL ständig zu. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Paketsendungen will die Deutsche Post DHL ihr Netz an Packstationen in den kommenden Jahre stark ausbauen. Von derzeit etwa 6000 soll die Zahl der Anlagen bis Ende 2023 auf mindestens 12 000 steigen, wie das ...