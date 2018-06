Asylexperte Sommer nimmt Arbeit als neuer Bamf-Chef auf

Der neue Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg, Hans-Eckhard Sommer, soll ab Donnerstag die neue Funktion ausüben. Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte er die Personalie dem Kabinett vorgestellt. Die offizielle Ernennung soll später folgen.

Sommer hat bisher als Asylexperte im bayerischen Innenministerium gearbeitet, er leitete das Sachgebiet Ausländer- und Asylrecht. Der Personalwechsel ist Teil einer Reform des Bundesamts, die Seehofer im Zuge der Affäre um Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Asylbescheiden angekündigt hatte. Seehofer hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die bisherige Chefin Jutta Cordt solle ihren Posten räumen - sie stand erst seit Anfang 2017 an der Spitze der Behörde.