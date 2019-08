Asylbewerber stirbt bei Streit

Bei einem gewaltsamen Streit unter Asylbewerbern aus Eritrea ist in einer Unterkunft im schwäbischen Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) ein 48 Jahre alter Mann getötet worden. Er sei am Freitagmorgen so massiv geschlagen worden, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimierung in einer Klinik an seinen Verletzungen starb, teilte die Polizei mit. Ein 34 Jahre alter Mann sei als Tatverdächtiger festgenommen und in Polizeiarrest genommen worden. Zum Motiv für die Auseinandersetzung war zunächst nichts bekannt. Der 34 Jahre alte Verdächtige sollte am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.