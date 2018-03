Asylbewerber niedergestochen: Mitbewohner unter Tatverdacht

Nach lebensgefährlichen Messerstichen auf einen Asylbewerber im oberbayerischen Moosburg an der Isar hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 22 Jahre alten Asylbewerber aus Eritrea, teilten die Ermittler am Freitag mit. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, er sitze in Untersuchungshaft. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv für die Tat am vergangenen Samstag im Landkreis Freising hätten sich zunächst nicht ergeben. Das 18 Jahre alte Opfer sei inzwischen außer Lebensgefahr.

