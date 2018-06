Aschaffenburger Hauptbahnhof nach Gefahrgutunfall gesperrt

Wegen eines Unfalls mit Gefahrgut ist der Aschaffenburger Hauptbahnhof am frühen Dienstagmittag komplett gesperrt worden. „Aus Richtung Frankfurt kommend steht ein Güterzug am Bahnhof, der Kesselwaggons mit leicht entzündlicher Flüssigkeit geladen hat - und die tropft da raus“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Die Rettungskräfte seien bereits informiert, die Feuerwehr am Unfallort. Der Bahnhof wurde aus Sicherheitsgründen zunächst gesperrt, auch alle Züge stehen still.

Bei der Flüssigkeit soll es sich dem Sprecher zufolge um Pentan handeln. Das ist eine farblose Flüssigkeit, die beispielsweise als Kältemittel in Kühlschränken und Klimaanlagen verwendet werden kann.