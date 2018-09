Asül sieht Konflikte mit Bund als Grund für CSU-Debakel

Das bayerische Ego könnte der CSU bei der Landtagswahl aus Sicht von Kabarettist Django Asül (46) zum Verhängnis werden. „Der Bayer hat das Problem, dass er halt nicht alleine bestimmen kann, was in Deutschland so los ist“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. „Und nachdem die CSU sich so manches vornimmt, was dann vom Bund wiederum ausgebremst wird, fällt das natürlich auch auf die CSU zurück, weil dann auch der gemeine Bayer sagt: Wenn unsere Leute nichts mehr durchsetzen können, dann kann ich mich auch mal nach anderen umschauen.“ Unterm Strich seien viele aus der CSU-Klientel über völlig verschiedene Sachen „not amused“ - etwa bei den Themen innere Sicherheit und Wirtschaft.

