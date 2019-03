Arzt Müller-Wohlfahrt: Hernández-OP „optimal verlaufen“

Bayern Münchens Rekordeinkauf Lucas Hernández soll nach seiner Knieoperation rechtzeitig zum Start der neuen Bundesliga-Saison wieder fit sein. „Ich kann sagen, dass die OP optimal verlaufen ist“, wurde Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der Mannschaftsarzt des deutschen Fußball-Rekordmeisters, am Donnerstag auf der Homepage des Vereins zitiert. „Durch den Eingriff wird das vorher beschädigte Innenband wieder voll funktionsfähig. Der Spieler wird dem FC Bayern zum Saisonstart zur Verfügung stehen.“

Der französische Weltmeister Hernández war am Mittwoch für die Bundesliga-Rekordsumme von 80 Millionen Euro verpflichtet worden. Wegen einer Schädigung des Innenbandes im rechten Knie, die bei der sportmedizinischen Untersuchung festgestellt worden war, musste der Verteidiger operiert werden. Er wird nun bei seinem künftigen Arbeitgeber in München und nicht bei seinem aktuellen spanischen Verein Atlético Madrid am Comeback arbeiten.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Spielplan FC Bayern

Statistik-Handbuch zur Champions League

Kader FC Bayern

Bayern-Kader mit Saisonstatistiken

Training FC Bayern

Mitteilung Verein