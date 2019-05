Artenschutz-Gesetzespaket stellt nicht alle zufrieden

Das Gesetzespaket für mehr Umwelt-, Natur- und Artenschutz in Bayern wird am Mittwoch in den Landtag eingebracht. Einen Tag zuvor - heute - wollen die Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ den Gesetzentwurf bewerten. Deren Initiative soll im Landtag unverändert angenommen werden, der zusätzliche Gesetzentwurf enthält einige Klarstellungen und zusätzliche Artenschutzmaßnahmen. Doch volle Zustimmung dafür gibt es nicht. Naturschützer hätten sich mehr Empfehlungen des Runden Tisches zum Artenschutz in dem Gesetz versprochen, Landwirte hätten mit weniger Auflagen gerechnet, sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann vorab. „Statt Artenschutz XXL kommt jetzt also erstmal Artenschutz der Größe M.“ Man werde weiter auf mehr Verbindlichkeit und zusätzliche Maßnahmen im kommunalen Bereich pochen, betonte er.