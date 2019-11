Arp beim FC Bayern wieder im Teamtraining

Österreich wird wohl mehrere Autobahnabschnitte an der Grenze zu Deutschland von Maut befreien. Darunter ist auch die A14 in Vorarlberg einschließlich des Pfändertunnels. Für staugeplagte Anwohner in Lindau und Bregenz ist das ein Grund zum Jubeln – für Reisende aus dem Allgäu und Oberschwaben ebenfalls.

Insgesamt fünf Abschnitte sollen nach dem Willen des Haushaltsausschusses im österreichischen Parlament von der Maut befreit werden, drei davon an der Grenze zu Deutschland.