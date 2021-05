Arktische Luft und Dauerregen in Teilen Bayerns

Es wird kalt und nass in Bayern. Ab dem Samstagnachmittag breitet sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Schwaben her Dauerregen im Freistaat aus. Im Norden von Oberbayern bis zum Oberpfälzer Wald rechnen die Meteorologen innerhalb von 24 Stunden mit 30 bis 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. In der Nacht und am Sonntag fällt in ganz Bayern teils kräftiger Regen. In Franken hellt es im Laufe des Sonntags etwas auf.

Arktische Luft sorgt laut DWD für kühle Temperaturen. Die Höchstwerte am Sonntag liegen bei 13 Grad am Untermain und 7 Grad an den Alpen. Oberhalb von 1000 Metern fällt Schnee. Zum Wochenstart wechseln sich dann Sonne, Wolken und Regen ab. Zur Wochenmitte wird es wieder wärmer in Bayern.

© dpa-infocom, dpa:210501-99-428452/2

Wetterbericht des DWD