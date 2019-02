ARD: Pokalspiel des FC Augsburg - FC Bayern nicht live

Die ARD verzichtet im Viertelfinale des DFB-Pokals auf eine Live-Übertragung des Spiels von Rekordgewinner FC Bayern München. Dies geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte.

Der FC Bayern spielt am Mittwoch, 3. April (18.30 Uhr), im eigenen Stadion gegen den 1. FC Heidenheim. Der Zweitligist hatte im Achtelfinale überraschend Bayer Leverkusen bezwungen. Die ARD überträgt an diesem Tag im Anschluss an das Bayern-Spiel das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen (20.45 Uhr) live.

Am Dienstag (2. April) hat sich der Sender für das Bundesligaduell FC Augsburg gegen RB Leipzig (20.45 Uhr) als Live-Event entschieden. Zuvor trifft der SC Paderborn in einem Zweitliga-Kräftemessen auf Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle vier Begegnungen live.

DFB-Tweet zur Ansetzung

DFB-Tweet zu den Livespielen

Mitteilung des DFB